Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Huawei Technologies Co. LTD Хуа Ляна

В ходе встречи были рассмотрены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере передовых технологий и цифровых решений.

Глава государства приветствовал подписание стратегического соглашения о внедрении инновационных телекоммуникационных технологий и модернизации серверной инфраструктуры между АО «Самрук-Қазына» и Huawei.

В рамках соглашения предусмотрено развитие облачных сервисов, строительство современных центров обработки данных, внедрение технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, Big Data и передовых цифровых платформ для управления производственными процессами.

Особое внимание будет уделено внедрению интеллектуальных операционных центров, систем анализа данных и инструментов предиктивной аналитики в таких отраслях, как энергетика, транспорт и горнодобывающая промышленность. Помимо этого планируется запуск проектов по цифровой трансформации, развитию сетей 5G, умных городов и поддержке IT-стартапов.

«Подписанное соглашение открывает новую страницу в развитии отечественной цифровой экономики. Для нас важно не только внедрять передовые технологии, но и создавать условия для их локализации и экспорта. Совместные проекты с Huawei позволят укрепить технологический суверенитет Казахстана, повысить эффективность национальных компаний и подготовить специалистов нового поколения», — отметил Нурлан Жакупов, председатель правления АО «Самрук-Қазына».

Отдельное внимание было уделено образовательным инициативам Huawei по подготовке в РК отечественных квалифицированных кадров в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект и анализ больших данных.

Huawei — один из крупнейших мировых поставщиков информационно-коммуникационных технологий и смарт-устройств. Международная корпорация ведет деятельность более чем в 170 странах и регионах, обслуживая свыше 3 миллиардов пользователей.

