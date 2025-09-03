В Шымкенте завершили пилотный проект по диагностике тепловых сетей с помощью робота

Роботизированный комплекс внутритрубной диагностики внедряется в систему управления тепловыми сетями в рамках EnergyTech.

Роботизированный комплекс внутритрубной диагностики основан на методе акустического резонанса, позволяющего определить остаточную толщину стальных трубопроводов. Комплекс состоит из мобильной лаборатории, внутритрубного инспекционного прибора и компьютерной системы сбора и хранения данных. При обработке данных применяются технологии искусственного интеллекта для повышения точности определения дефектов и ускорения работы оператора.

Роботизированный комплекс внутритрубной диагностики внедряется в систему управления тепловыми сетями в рамках Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом (EnergyTech) согласно Карте цифровой трансформации ТЭК. Система интегрируется в архитектуру платформы EnergyTech, которая реализуется Министерством энергетики. Она закладывает основу для перехода к проактивной диагностике, цифровому технадзору и снижению аварийности в тепловых сетях.

Функционал системы:

— автоматическое выявление наличия и местоположения дефектов стальных трубопроводов: внутренняя/внешняя коррозия, на основе анализа данных сканирования;

— определение остаточного ресурса стального трубопровода с учетом параметров их эксплуатации;

— предиктивная модель управления трубопроводными сетями в сфере ЖКХ и, как следствие, снижение аварийности;

— перераспределение бюджетных средств с учетом фактического износа стальных и трубопроводных сетей.

Внедрение системы также соответствует целям и задачам Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в рамках которого проводится масштабная цифровизация ключевых отраслевых процессов, а также масштабная реконструкция сетей теплоснабжения.