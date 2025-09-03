Қазақстандағы күзгі шақыру науқаны: шақыру қағаздары SMS және eGov арқылы жіберіледі
Биыл күзгі шақыру науқаны, бірқатар жаңашылықты қоспағанда, көктемгі науқанмен бірдей өтеді.
16 шілдеде мемлекет басшысы Әскери-патриоттық тәрбие туралы Заңға қол қойды. Осыған сәйкес SMS-хабарламалар ресми түрде әскерге шақырылушыларды хабардар етудің тиісті тәсілі ретінде танылды. Енді шақырылатын азаматтарды шақыру бірнеше жолмен жүзеге асырылады. Бұл туралы ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында ҚР Қарулы Күштері Бас штабы Ұйымдастыру-жұмылдыру жұмысы департаменті бастығының орынбасары Фархат Айдарбаев мәлімдеді.
Күзгі шақыру науқаны аясында азаматтарды әскери комиссариатқа келу қажеттілігі туралы хабардар ету тетіктері жарияланды. Спикер түсіндіргендей, электрондық шақыру қағазы ұялы байланыс арқылы абоненттік нөмірге немесе «электрондық үкіметтің» веб-порталындағы жеке кабинет арқылы мәтіндік хабарлама түрінде жіберіледі. Хабарлама келудің белгіленген күніне дейін кемінде күнтізбелік үш күн бұрын жіберіледі.
«Абоненттік нөмір туралы ақпарат болмаған немесе веб-порталда тіркелмеген жағдайда шақыру қағазы жеке өзіне жеткізіледі, пошта байланысы арқылы жіберіледі немесе тұрғылықты, уақытша тұру немесе жұмыс істейтін жері бойынша тапсырылады. Шақыру қағазы азаматқа жергілікті әскери басқару органдарының уәкілетті өкілдері, ұйымның басшысы немесе пошта байланысы операторының курьерінің қолымен жеке беріледі», — деді Фархат Айдарбаев.
Күн тәртібін қабылдаудан бас тартқан кезде тиісті белгі жасалады, содан кейін құжат жергілікті әскери басқару органына қайтарылады. Бұл жағдайда азамат тиісті түрде хабардар етілген болып саналады. Қажет болған жағдайда шақыру қағазы тікелей жергілікті әскери басқару органында тапсырылуы мүмкін, бұл ретте келу күні келесі күннен кешіктірілмей белгіленеді. Азамат шақыру қағазын өзі ұсынған не оған тіркелген ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша жеткізу туралы есепті ала отырып жеткізген кезде; хабарламаны «электрондық үкімет» веб-порталындағы жеке кабинетте бір мезгілде SMS-хабарлама жібере отырып орналастырған кезде; шақыру қағазы тіркеу мекенжайы, жұмыс істейтін орны немесе жергілікті әскери басқару органында тапсырылған кезде хабарландырылды деп танылады.