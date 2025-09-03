Осенняя призывная кампания в Казахстане: повестки будут приходить по SMS и через eGov

В этом году осенняя призывная кампания проходит по тем же принципам, что и весенняя, за исключением ряда нововведений.

Так, 16 июля Глава государства подписал Закон о военно-патриотическом воспитании. В соответствии с ним SMS-уведомления официально признаны надлежащим способом оповещения призывников. Теперь вызов граждан, подлежащих призыву, осуществляется несколькими способами. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК Фархат Айдарбаев.

В рамках осенней призывной кампании разъяснены механизмы уведомления граждан о необходимости явки в военкомат. Как пояснил спикер, электронная повестка направляется в виде текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи либо через личный кабинет на веб-портале электронного правительства. Уведомление направляется не менее чем за три календарных дня до установленной даты явки.

«В случае отсутствия информации об абонентском номере или отсутствии регистрации на веб-портале повестка на бумажном носителе доставляется лично, направляется почтовой связью или вручается по месту жительства, временного пребывания либо работы. Повестка передается лично гражданину под роспись уполномоченными представителями местных органов военного управления, руководителем организации либо курьером оператора почтовой связи», — сказал Фархат Айдарбаев.

При отказе принять повестку составляется соответствующая отметка, после чего документ возвращается в местный орган военного управления. В этом случае гражданин считается надлежащим образом уведомленным. При необходимости повестка может быть вручена непосредственно в местном органе военного управления, при этом дата явки устанавливается не позднее следующего дня.

Гражданин признается извещенным в следующих случаях: при доставке повестки по абонентскому номеру сотовой связи, предоставленному лично гражданином либо зарегистрированному за ним, с получением отчета о доставке; при размещении уведомления в личном кабинете на веб-портале «Электронного правительства» с одновременным направлением SMS-сообщения; при получении повестки на бумажном носителе по адресу регистрации, месту временного проживания, работы или при вручении в местном органе военного управления.