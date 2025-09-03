Президент Казахстана принял руководителей крупнейших промышленных компаний КНР.

Касым-Жомарт Токаев продолжает поездку в Китай. В Пекине он встретился с руководителями компаний КНР, которые намерены открыть и развить свои проекты в Казахстане. С главой China Energy Engineering Group Ни Чжэнем обсудили вопросы, связанные с модернизацией и расширением электросетевой инфраструктуры, возведением дата-центра, а также реализацией проекта по переработке отходов с последующей выработкой электроэнергии. Компания инициировала проект строительства линий постоянного тока, которые соединят север и юг Казахстана, а также рассматривает возможности реализации проектов в области возобновляемой энергетики, передает Sputnik.

Гендиректора Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (CNNC) Шэнь Яньфэня Токаев поздравил с 70-летием атомной промышленности КНР. Президент Казахстана подчеркнул большой опыт компании, обладающей самыми передовыми технологиями, в том числе в рамках строительства второй атомной электростанции в Казахстане.

Также он принял руководителя компании CRRC, специализирующейся на железнодорожном машиностроении. Президент Казахстана напомнил, что после его визита в Китай в октябре 2023 года взаимодействие с CRRC вышло на новый уровень. Тогда была достигнута договоренность о поставке 100 магистральных и 100 маневровых тепловозов КТЖ. В ближайшем будущем Национальный перевозчик планирует дополнительно закупить 270 гибридных маневровых тепловозов.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. По данным экспертов, к 2033 году объем рынка ИИ может достигнуть 5 триллионов долларов, увеличив его долю в мировой технологической индустрии до 30%.

В Пекине Президент РК рассказал, что в 2025 году стране запущен первый в регионе суперкомпьютер, а также открылся Международный центр искусственного интеллекта AlemAI.

«Особое внимание мы уделяем проекту строительства нового города Alatau City, который призван стать мощным страновым и региональным центром притяжения инноваций, развития криптоиндустрии и технологического предпринимательства. В этой связи Казахстан рассчитывает на тесное сотрудничество с китайскими компаниями», — заявил Президент.

В ближайшее время Alatau City получит особый статус самостоятельной экосистемы.

Также в режиме онлайн Токаев вместе с первым вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном запустили первый завод по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области.

Завод построен в СЭЗ «Шелковый путь» в городе Шу. Это первый подобный объект в Казахстане, созданный в партнерстве ФНБ «Самрук-Казына» и китайской SANY Renewable Energy — мирового лидера по производству оборудования для ВЭС. Компоненты будут использоваться для строительства новых ВЭС в Казахстане. Запуск предприятия снижает зависимость от импорта оборудования и открывает возможности для локализации производства.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.