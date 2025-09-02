Цифрлық трансформация — басты нәтижелер мен жаңа бастамалар
Цифрлық даму, инновациялар мен аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Дмитрий Мунның қатысуымен баспасөз брифингі өтті.
Шара барысында цифрлық трансформацияның нәтижелері мен мемлекеттік қызметтерді одан әрі оңтайландыру жоспарлары таныстырылды. 2021–2025 жылдар аралығында министрлік 31 мемлекеттік органның 1 549 бизнес‑процесін реинжиниргтен өткізіп, үдерістерді оңтайландырды, сондай-ақ, автоматтандыру деңгейін арттырып, қағаз құжат айналымын қысқартты.
Министрлік цифрлық трансформация саласындағы негізгі нәтижелермен де бөлісті. Осылайша, ЖОО-на қабылдау енді толығымен онлайн түрге ауысты. Енді ол eGov порталы мен ЕПВО жүйесі арқылы жүзеге асады. Бұл қабылдау тиімділігін 92%-ға арттырды.
Еуропротокол — шағын ЖКО-ын полиция шақырмай-ақ рәсімдеуге арналған цифрлық сервис енгізілді. Енді қабылдау уақыты қысқарып, сақтандыру төлемі 40 күннің орнына 5 күнде жүзеге асады. Қазіргі таңда 2025 жылдың бірінші жарты жылдығы бойынша 3 100–ден астам өтініш тіркелді.
Жазаларды орындау өндірісінің автоматтандырылуы — 20 АЕК–ке дейінгі айыппұлдар бойынша толық автоматтандырылған жүйе енгізілді. Бұл азаматтарға жыл сайын 700 млн теңге қаржыны үнемдеуге көмектеседі.
Сол сияқты орман өртін ерте анықтаудың автоматтандырылған жүйесі — әрекет ету уақытын 3 есе, өрт аумағын 20 есе, сөндіруге кететін шығынды 15 есеге азайтты.
Вице-министр сондай-ақ, 2024 жылғы желтоқсаннан бастап «Әлеуметтік әмиян» жобасы аясында тұрмыстық газға ваучерлер беру бойынша пилоттық жоба іске қосылғанын, ал биылғы шілде айынан бастап бұл жүйе еліміздің газ тартылған 14 өңірінің барлығына кеңейтілгенін хабарлады.
ХҚКО жұмысының тиімділігін арттыруға ерекше назар аударылуда. Министрлік халық өтініштерінің шамамен 79%-ын құрайтын ең көп сұранысқа ие 10 мемлекеттік қызметті онлайн форматқа көшіріп жатыр. Олардың қатарында — жеке куәлік пен жүргізуші куәлігін ауыстыру, көлік пен жылжымайтын мүлікті тіркеу қызметтері де бар. Бұл ХҚКО-на жүктемені екі есе азайтуға мүмкіндік берді.
Сонымен қатар, Дмитрий Мун Smart Data Ukimet жобасының жетістіктері туралы атап өтті: қазіргі таңда 45 мемлекеттік қызмет проактивті форматқа ауыстырылып, азаматтарға 4,3 миллионнан астам проактивті қызмет көрсетілген.
Вице‑министр сондай‑ақ жаңа цифрлық шешімдер жайлы баяндады.
«eGov Mobile қосымшасында құқық бұзушылықтар туралы полицияға жедел хабар беру функциясы іске қосылып, оны 11,5 мыңнан астам азамат пайдаланды. Министрлікпен мемлекеттік қызметтер бойынша кеңес беру үшін mGov қосымшасында eGov.AI көмекшісі іске қосылды. Екі ай ішінде 83 мыңнан астам өтінім өңделді. Қазіргі уақытта Министрлік мемлекеттік органдармен және байланыс операторларымен бірлесіп eGov, eGov Business, eOtinish және AITU қосымшалары үшін нөлдік тарификацияны енгізу бойынша жұмыс жүргізуде», — деп атап өтті Дмитрий Мун.
Министрлік мемлекеттік қызметтерді барынша қарапайым, қолжетімді және проактивті ету жолында бірқатар жұмыстарды жалғастыруда.