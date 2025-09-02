Цифровая трансформация в РК – ключевые результаты и новые инициативы

В СЦК состоялся брифинг с участием вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрия Муна.

В ходе мероприятия представлены результаты цифровой трансформации и планы по дальнейшему упрощению государственных услуг. За 2021 по 2025 годы Министерством проведен реинжиниринг 1 549 бизнес-процессов в 31 государственном органе. Это позволило оптимизировать процессы, повысить уровень автоматизации и сократить бумажный документооборот.

Министерство поделилось ключевыми результатами в цифровой трансформации.

— Поступление в ВУЗы теперь полностью онлайн через портал eGov и систему ЕПВО. Это повысило эффективность поступления на 92%.

— Внедрен Европротокол — цифровой сервис оформления мелких ДТП без вызова полиции. Теперь оформление занимает меньше времени, страховые выплаты производятся за 5 дней вместо 40. Только за первое полугодие 2025 года подано более 3 100 заявлений.

— Внедрена полная автоматизация исполнительного производства по штрафам до 20 МРП, что позволило ежегодно экономить гражданам 700 млн тенге.

— Одним из необходимых решений является автоматизированная система раннего обнаружения лесных пожаров. Система позволяет в 3 раза сократить время реагирования, в 20 раз уменьшить площадь возгорания и в 15 раз снизить затраты на тушение.

— Внедрена платформа, объединяющая все информационные системы экологического направления в части контроля за эмиссией и выбросами. Таким образом, в режиме онлайн доступны реальные замеры по выбросам, которые дают возможность своевременно реагировать на экологическую ситуацию в стране. Помимо крупных предприятий, на сегодня 6134 предприятия первой и второй категории сдают отчетность в единой системе.

— В рамках проекта «Социальный кошелек» с декабря 2024 года проведен пилот по выдаче ваучеров на бытовой газ, а с июля этого года система масштабирована на все 14 газифицированных регионов страны.

Особое внимание уделяется оптимизации работы ЦОНов. Министерство переводит в онлайн 10 самых востребованных услуг, на которые приходится около 79% всех обращений. Среди них — замена удостоверений личности и водительских прав, регистрация транспорта и недвижимости. Это позволит сократить нагрузку на ЦОНы в два раза.

Кроме того, Дмитрий Мун отметил успехи Smart Data Ukimet: уже 45 госуслуг переведено в проактивный формат, а гражданам оказано более 4,3 млн проактивных услуг.

Вице-министр также представил новые цифровые решения: «Это запуск в приложении eGov Mobile https://profit.kz/tags/egov/ функции мгновенного сигнала о правонарушениях в полицию, которой уже воспользовалось более 11,5 тыс. граждан. Министерством запущен помощник eGov.AI в приложении mGov для консультаций по госуслугам. За два месяца обработано более 83 тыс. запросов. Сейчас МЦРИАП совместно с госорганами и операторами связи работает над внедрением нулевой тарификации для приложений eGov, eGov Business, eOtinish и AITU. Мы продолжаем двигаться к цели сделать государственные услуги максимально простыми, доступными и проактивными».

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.