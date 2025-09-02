В Алматы открылся первый в Казахстане центр цифровой медицины

Он представляет собой комплексную цифровую платформу, которая меняет подход к работе поликлиник, мониторингу здоровья и коммуникации с жителями.

29 августа в Алматы состоялось открытие Almaty Digital Medical Center (ADMC) — первого в Казахстане Центра цифровой медицины. Проект реализован в рамках меморандума между Управлением общественного здравоохранения и Управлением цифровизации города Алматы. В мероприятии приняла участие и.о. заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы Лайла Имангалиева.

Создание центра продиктовано необходимостью повысить прозрачность и эффективность деятельности системы здравоохранения города. Центр цифровой медицины представляет собой комплексную цифровую платформу, которая меняет подход к работе поликлиник, мониторингу здоровья и коммуникации с жителями. ADMC объединяет ключевые цифровые сервисы - Информационно-аналитический центр, Единый контакт-центр 1312, Телемедицинский патронаж, Виртуальных голосовых помощников с ИИ, Сервис телемедицины.

Информационно-аналитический центр — это команда аналитиков, которые с помощью искусственного интеллекта формируют отчетность, повышают точность обработки больших медицинских данных региона и занимаются реинжинирингом бизнес-процессов всей сети ПМСП. Сотрудники центра в режиме реального времени ведут мониторинг показателей здравоохранения. Анализ информации передают в Управление общественного здравоохранения города для принятия управленческих решений.

Единый контакт-центр 1312 принимает звонки жителей города по вопросам здравоохранения и тем самым разгружает работников поликлиник. Благодаря этому пациенты оперативно записываются на прием и получают ответы на вопросы, врачи и администраторы меньше отвлекаются на звонки и могут уделять больше времени пациентам. Контакт-центр стал единой точкой приема и обработки всех обращений граждан с последующей классификацией по степени критичности и анализом системных проблем. Это позволит снизить нагрузку на регистратуры поликлиник и Управления общественного здравоохранения примерно на 20% и сократит количество потерянных звонков граждан до 1%.

Телемедицинский патронаж - это современный формат дистанционного сопровождения пациентов, который повышает доступность медицинской помощи и снижает нагрузку на работников ПМСП. Телепатронаж обеспечивает постоянное наблюдение за пациентами через звонки и онлайн-консультации: специалисты контролируют состояние, напоминают о приеме лекарств и необходимости визитов к врачу. Дополнительно внедрена возможность проведения телемедицинских консилиумов пациентов, что позволяет оперативно принимать решения по сложным случаям.

Такой подход помогает сокращать очереди и снижает риски распространения сезонных заболеваний. Это позволяет вовремя выявлять ухудшение состояния пациентов и снижать нагрузку на систему здравоохранения, включая финансовые издержки за счет снижения числа госпитализаций в круглосуточные стационары.

Голосовые помощники с искусственным интеллектом автоматически приглашают пациентов на скрининги, вакцинацию и флюорографию, напоминают о визитах и фиксируют результат о согласии, отказе или факт прохождения обследования. Этот сервис освобождает медработников от рутинных обзвонов. К примеру, только на прохождение плановой флюорографии в течение года медработники поликлиник приглашают около 545 тысяч жителей города. Обзвон такого количества пациентов занимает очень многого времени. А с учетом скринингов, вакцинации и других профилактических мероприятий населения счет идет на миллионы звонков. Теперь эту задачу выполняют голосовые помощники, а медицинские работники могут сосредоточиться на эффективной диагностике и лечении пациентов.

Сервис телемедицины функционирует в Алматы с 2020 года. Он был запущен в период пандемии COVID-19 по инициативе акимата и Управления общественного здравоохранения города. На начальном этапе его основная задача заключалась в дистанционном мониторинге пациентов с коронавирусной инфекцией на дому.

Сейчас специалисты телемедицинского центра по сигнальным листам скорой помощи обзванивают пациентов, у которых нет показаний к экстренной госпитализации, информируют о доступных услугах поликлиник, а также ведут мониторинг беременных женщин, рожениц и детей.

В Центре цифровой медицины организованы онлайн-консультации ведущих специалистов: гинеколога, кардиолога, невропатолога, аллерголога, фтизиатра, хирурга, врача функциональной диагностики, офтальмолога, эндокринолога, реабилитолога, инфекциониста, маммолога, уролога и оториноларинголога. Это позволяет жителям города получать широкий спектр медицинских услуг в одном месте и в современном цифровом формате.

Almaty Digital Medical Center создан на основе изучения мирового опыта стран ближнего и дальнего зарубежья, а также лучших практик-специалистов регионов Казахстана. И на этой основе разработана концепция Центра цифровой медицины города Алматы.

В перспективе на 2026 год запланировано расширение функционала Almaty Digital Medical Center: подключение новых направлений телепатронажа, перевод всех городских государственных медорганизаций на единый контакт-центр, развитие сервисов голосовых помощников, выдача в онлайн-режиме рецептов и больничных листов, запуск телерадиологического центра и создание цифрового медицинского хаба для апробации решений на основе искусственного интеллекта.

Как заявили в Управление общественного здравоохранения Алматы, Almaty Digital Medical Center — это не просто проект цифровизации, а новый стандарт взаимодействия медицины и населения, который уже доказал свою эффективность: сэкономлены десятки тысяч часов работы медперсонала, тысячи жителей получили удобный доступ к медицинским услугам, а деятельность системы здравоохранения стала более прозрачной и управляемой.

