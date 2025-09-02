Дроны-такси запустят в Мангистау

Разъяснения по поводу проекта будут предоставлены позже.

В Мангистауской области в следующем году планируется запуск дронов-такси. Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в своем выступлении на августовской областной конференции работников образования в Актау, передает Liter.kz.

«В следующем году в регионе планируется запуск дронов-такси. Они будут использоваться для перевозки туристов из Актау к ключевым достопримечательностям области», — сказал аким региона.

Кроме того, глава области отметил, что начиная с этого учебного года и в течение трех лет поэтапно 50 директоров школ, прошедших специальную подготовку, будут направлены в Сингапур и Китай для обмена опытом. Также планируется отправить 30 школьников на обучение в США.

