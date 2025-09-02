Системы контроля веса автотранспорта внедряют на дорогах СКО

Уже установлено два комплекса, планируется устройство еще пяти.

С прошлого года в Северо-Казахстанской области начали внедрять автоматизированные системы контроля веса автотранспорта. Такие комплексы позволяют в режиме реального времени фиксировать нагрузку на ось, предотвращать движение перегруженных машин и тем самым продлевать срок службы дорожного полотна, передает Kazpravda.kz.

В ходе рабочей поездки в район имени Габита Мусрепова аким Северо-Казахстанской области ознакомился с реализацией масштабных инфраструктурных проектов. Особое внимание уделено вопросам сохранности автомобильных дорог, которые играют ключевую роль в развитии сельских территорий и обеспечении транспортной доступности.

На сегодня в области уже установлено два комплекса, а в текущем году планируется устройство еще пяти. Это позволит значительно повысить эффективность контроля и сократить расходы на ремонт дорог.

По словам специалистов, именно перегруз большегрузного транспорта является одной из основных причин преждевременного разрушения дорог. Введение весового контроля станет важным шагом к сохранению качества дорожной инфраструктуры.

