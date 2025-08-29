Состоялись переговоры КТЖ с логистическими компаниями провинции Сычуань и города Чэнду

Делегация КТЖ посетила Китай.

В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов провел переговоры с руководством Sichuan Port and Shipping Investment Group Co., Ltd. (SPSI) и Chengdu International Railway Port Investment & Development Co., Ltd. (CIPI).

С руководством SPSI обсуждались перспективы создания международного узла взаимодействия Казахстан — Синьцзинь (Чэнду, КНР), а также проекты по развитию складской инфраструктуры, строительству зерновых терминалов и агрохабов в Казахстане. Китайская сторона представила цифровые решения с использованием технологий искусственного интеллекта для построения маршрутов перевозок.

В рамках визита делегация КТЖ ознакомилась с работой железнодорожного логистического парка Юньган Синьцзинь и зернового терминала SPSI, который может стать ключевым звеном экспорта казахстанской сельхозпродукции в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

С компанией CIPI рассмотрены возможности строительства совместного сухого порта в Чэнду и развития терминальной инфраструктуры, включая мощности для перевалки зерновых грузов.

Делегация КТЖ также посетила Международный центр управления мультимодальными перевозками CIPI площадью 17,6 га. Комплекс включает более 150 тыс. кв. м современных складских помещений, в том числе специализированные температурные, таможенные и химические склады.

«Казахстан и Китай играют ключевую роль в развитии транзитных перевозок между Азией и Европой. Реализация совместных инфраструктурных проектов позволит повысить эффективность транспортных коридоров и расширить международное сотрудничество», — отметил Т. Алдыбергенов.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.