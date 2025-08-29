Елімізде жасанды интеллект негіздері бойынша курстан 390 мыңнан астам студент өтті
Биылғы оқу жылының ерекшелігі — білім бағдарламаларына AI-Sana жобасының кіріктірілуі. Президент тапсырмасы бойынша AI-Sana бағдарламасы іске қосылды.
Бұл бағдарлама студенттердің білімді қоғам мен болашақ экономикасы үшін құнды жобаларға айналдыра алуына жағдай жасайды. Әрбір студент өз мамандығында жасанды интеллекті қолдануды меңгеріп, болашақта жаңа технологиялар жасап немесе стартаптар аша алады. ҚР Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында мәлім еткендей, бағдарлама базалық оқыту, тереңдетілген дайындық, жобалар әзірлеу, акселерация секілді бірнеше кезеңнен тұрады.
Қазіргі уақытта ЖИ негіздері бойынша курстан 390 мыңнан астам студент өтті, ал 3 мыңнан астам оқытушы сертификат алды.
«Сонымен қатар біздің студенттер чат-боттарды белсенді түрде жасауда: 119 жасанды интеллект агенті әзірленіп, тестіленіп жатыр, тағы жүздегені дайындалу үстінде. Бағдарламаны сәтті іске асыру үшін әлемдік сарапшылар мен профессорлар тартылады. Бүгінде жасанды интеллект курстары барлық университеттерде міндетті пәнге айналды. 93 жоғары оқу орны өз бағдарламаларын бейімдеді, ал 20 университет 25 жаңа білім беру бағдарламасын ашты», — деді вице-министр.
Нәтижесінде Қазақстанда жасанды интеллект мамандарын жаппай даярлау басталды. Бұл еліміздің АҚШ, Қытай және Финляндия сияқты ЖИ-ні кеңінен енгізген алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарына қосылуына жол ашады. Бұл қадамдар қазақстандық білім беру жүйесін нығайтып, үздік халықаралық тәжірибелерді енгізуге және шетелдік студенттер санын арттыруға мүмкіндік береді.