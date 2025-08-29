Более 390 тысяч казахстанских студентов прошли курс по основам ИИ

Особенностью нынешнего учебного года стало внедрение в образовательные программы проекта AI-Sana, который был запущен по поручению Президента.

Цель программы — дать студентам возможность использовать полученные знания для создания проектов, полезных для общества и экономики будущего. Каждый студент сможет освоить применение искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере и в дальнейшем создавать новые технологии или запускать стартапы. Как сообщила вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова, программа включает в себя несколько этапов. В том числе базовое обучение, углубленную подготовку, разработку проектов и акселерацию.

На сегодняшний день курс по основам ИИ прошли более 390 тыс. студентов, а свыше 3 тыс. преподавателей получили сертификаты.

«Наши студенты активно разрабатывают чат-боты: создано и тестируется 119 агентов на основе искусственного интеллекта, еще сотни находятся в разработке. Для успешной реализации программы привлекаются международные эксперты и профессора. Сегодня курсы по искусственному интеллекту стали обязательным предметом во всех университетах. 93 вуза адаптировали свои образовательные программы, а 20 университетов открыли 25 новых программ», — подчеркнула вице-министр.

Таким образом, в Казахстане началась масштабная подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта. Этот шаг позволит стране войти в число передовых государств, активно внедряющих ИИ, таких как США, Китай и Финляндия. Кроме того, данные меры укрепят систему отечественного образования, обеспечат интеграцию лучших международных практик и будут способствовать увеличению числа иностранных студентов.

Напомним — 31 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.