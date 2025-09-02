В Казахстане запускают пилот по бронированию талонов электронной очереди

Проект стартует в трех регионах.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает о запуске пилотного проекта по предварительному бронированию талонов электронной очереди. Новый сервис предоставляет возможность гражданам заранее выбрать желаемые дату и время визита в ЦОН. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением «ЦОН», порталом электронного правительства или единым контакт-центром 1414. После бронирования заявитель получает SMS-уведомление с подтверждением.

Проект начнет действовать со 2 сентября 2025 года в трех регионах страны: Восточно-Казахстанской, Абай и Актюбинской областях, в отделах обслуживания населения г. Риддер Восточно-Казахстанской области, Бородулихинского района области Абай и Хромтауского района Актюбинской области. Пилотный этап продлится три месяца, со 2 сентября по 30 ноября 2025 года.

Внедрение пилотного проекта позволит оценить удобство и эффективность новой системы и при необходимости внести улучшения перед возможным расширением функционала.

Выдача готовых документов и услуги сектора самообслуживания будут оказываться, как и прежде, без предварительной записи.

Напомним, что в мобильном приложении «ЦОН» доступ предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона (доступно в App Store и Google Play).