Все про аналитику соцмедиа на Brand Analytics Conference Kazakhstan: цифры, тренды, ИИ

17 сентября в Алматы, в отеле InterContinental, пройдет Brand Analytics Conference Kazakhstan — крупнейшее событие в Центральной Азии, посвященное аналитике соцмедиа.

Это уже вторая BAconf в Казахстане, и она обещает быть еще масштабнее: бренды, агентства, исследовательские компании, цифровые платформы и разработчики аналитических решений обсудят ключевые тренды в коммуникационной отрасли и роль аналитики в работе с аудиторией.

Мы продолжаем знакомить вас с программой конференции и рассказывать, что ждет участников. Это событие станет точкой притяжения для руководителей и топ-менеджеров, PR- и маркетинг-команд, специалистов по работе с клиентами — всех, кто управляет брендами и отвечает за их репутацию.

Что вас ждет?

Свежие исследования

Традиционно программу Brand Analytics Conference Kazakhstan откроет специально подготовленное для конференции исследование «Социальные сети в Казахстане: цифры и тренды, лето 2025» со свежими данными о состоянии цифровых платформ.

Василий Черный — директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics, спикер Brand Analytics Conference Kazakhstan: «Это уникальное для рынка независимое исследование, которое показывает реальный „расклад сил“ между основными цифровыми платформами и служит отправной точкой для формирования как долгосрочных коммуникационных стратегий, так и тактических медиапланов рекламных кампаний и кампаний по продвижению. Особенностью данного исследования являются данные о том, как на каждой из платформ используются казахский и русский языки. Это важно, так как медиаполе на казахском языке „живет“ совсем не так, как на русском. Вторая особенность исследования — рейтинг СМИ по метрике внимания к нему пользователей в соцсетях. Данный рейтинг — очень полезный инструмент для медиапланирования, так как строится на основе реальных интересов аудитории».

Партнер конференции — Alvin Market — представит эксклюзивное исследование о том, как пользователи применяют ИИ и почему цифровой след компании напрямую влияет на то, что большие языковые модели «говорят» о бренде.

Наталья Оспанова, директор группы исследовательских компаний Alvin Market, спикер Brand Analytics Conference Kazakhstan: «Мы заметили интересную тенденцию: все больше людей ищут информацию не в Google, а напрямую у искусственного интеллекта. Выбирают товары, сравнивают варианты, ищут отзывы. Это меняет правила игры. Если раньше брендам важно было попасть в топ поисковой выдачи, то теперь — в ответ нейросети. Чтобы понять, как ИИ меняет привычки потребителей и влияет на выбор брендов, мы провели опрос. Получили массу интересных инсайтов и будем делиться ими на конференции. Приходите — поговорим про то, как уже сегодня потребители используют ИИ при выборе товаров и как бренду не остаться „за кадром“ в новой реальности».

Новинки платформ и вендоров аналитических решений

С помощью живой демонстрации организаторы покажут популярные и новые возможности аналитической системы Brand Analytics, представят планы по развитию технологий, ориентированных на Казахстан и Центральную Азию.

Познакомятся участники и с другими полезными инструментами рынка. Амбассадор сервиса LiveDune объяснит, как измерять результаты коммуникаций и какие метрики помогают предпринимателям превращать SMM в продажи.

Элла Макатова, амбассадор сервиса LiveDune, спикер Brand Analytics Conference Kazakhstan: «Малому и среднему бизнесу нужны свои метрики — и свой подход к аналитике. Часто МСБ копируют KPI крупных брендов — гонятся за охватами, подписчиками, лайками — и упускают из виду, что эти цифры не всегда связаны с выручкой и клиентским потоком. В итоге компании получают красивую, но бесполезную картину эффективности. На конференции я покажу, в чем разница между внешними метриками (для репутации, узнаваемости, инвесторов) и внутренними (для продаж, конверсии, окупаемости) и дам простую схему, как встроить аналитику в ежедневную работу».

Кейсы от казахстанских и российских компаний

Практические примеры использования соцмедиа и полезную аналитику представят Tele2, TSPM, Click, AMS, Сидорин Лаб, RQ/AMDG, ITCOMMS и другие.

Александр Лихтман, основатель PR-агентства ITCOMMS, спикер Brand Analytics Conference Kazakhstan: «Системы аналитики СМИ и соцсетей должны стать таким же обязательным инструментом для пиарщика, как офисные приложения. Это не только мониторинг — это предотвращение кризисов, поиск трендов и инфоповодов, оценка эффективности. Приглашаю и призываю каждого пиарщика прийти и послушать, как медиамониторинг облегчает работу и делает ее более измеримой».

Евгений Кузнецов, руководитель департамента мониторинга и аналитики Сидорин Лаб, спикер Brand Analytics Conference Kazakhstan: «Мы, как агентство, уже 10 лет используем возможности Brand Analytics, которые помогают развивать как наш собственный бизнес, так и бизнесы наших клиентов. BAconf — это возможность за один день получить свежие инсайты о трендах, инструментах и лучших практиках работы с данными аналитики соцмедиа. Мы все живем в мире социальных сетей и в них лежит очень много ответов на вопросы вида „Как нам расти быстрее?“. Здесь вы научитесь находить ответы на такие вопросы».

Кто еще будет на сцене

— Ирина Илчовска — Tele2

— Надежда Рязанцева — TSPM

— Нилюфар Эрматова — Click

— Майра Салыкова, Артык Кузьмин — Media System Group

— Екатерина Архангельская — RQ/AMDG

— Наталия Кладова — Сидорин Лаб

— Шахзод Мухтаров — Index

— Марина Черномазова, Наталья Веселкина — Brand Analytics

Brand Analytics Conference Kazakhstan 2025 — это лаборатория идей. Если пропустите, придется догонять тех, кто был. Вход в будущее успешных коммуникаций здесь.