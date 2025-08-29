В Казахстане стартовало бесплатное обучение педагогов искусственному интеллекту

Оно направлено на развитие цифровых навыков.

В преддверии нового учебного года Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» при Министерстве просвещения РК совместно с ЮНЕСКО представил новую образовательную программу. Она подготовлена с учетом международного опыта и адаптирована для казахстанских учителей.

В рамках обучения педагоги смогут освоить:

— практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;

— методы составления промптов;

— основы планирования уроков;

— разработку тестов и учебных материалов;

— создание иллюстраций;

— подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учащихся.

Главная идея программы — искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества.

Обучение доступно бесплатно на платформе LMS после регистрации на сайте reg.orleu.edu.kz. За первую неделю его прошло около 100 тысяч человек, почти половина из них уже получила сертификаты.

Напомним – 31 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.