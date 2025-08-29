Следите за новостями

    Қазпошта JD.com-мен бірге әлемдік нарыққа жол ашады

    2025 жылдың соңына дейін қазақстандық пайдаланушылар платформада қазақ және орыс тілдерінде сауда жасай алады.

    29 августа 2025 18:35, Profit.kz
    Рубрики: Qazaq IT

    Қазпошта әлемдегі ең ірі маркетплейстердің бірі — JD.com-мен бірлескен жобаны бастағанын хабарлайды. Жаңа сервис «Астана» халықаралық қаржы орталығында тіркелген Qazpost-JD Tech Co компаниясы арқылы жүзеге асырылады. Қазпошта үшін бұл оның цифрлық трансформациядағы көшбасшылығын және клиенттерге заманауи халықаралық сервистерге қол жеткізуге дайындығын растайтын стратегиялық қадам.

    JD.com-мен серіктестік қазақстандықтардың әлемнің түкпір-түкпірінен келетін миллиондаған тауарға қол жеткізуін жеңілдетіп қана қоймай, отандық бизнес үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Осылайша JD.com-ның Қазақстанда іске қосылуы жаңа онлайн-дүкеннің пайда болуы ғана емес, трансшекаралық электрондық коммерцияны дамытудың маңызды кезеңі болмақ.

