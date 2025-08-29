В Карагандинской области разработали прототипы беспилотников для общественной безопасности

С их помощью можно фиксировать нарушения ПДД, искать пропавших людей, находить очаги лесных и степных пожаров.

За разработку дронов взялись в рамках исполнения поручения Главы государства о создании производства с высокой долей локализации. Всего представлено три аппарата. Дрон дальнего радиуса действия Vista-7 можно применять для поиска людей и автомобилей, наблюдения за большими территориями. Аппарат Chimera-5 — это компактный дрон ближнего действия, который может работать внутри зданий и в труднодоступных местах. Его можно применять для поиска людей в завалах, а также в оперативной работе полиции, когда нужно минимизировать риски для сотрудников. Третье решение — универсальный многоцелевой дрон Apex-7. Он подходит для патрулирования улиц, сопровождения массовых мероприятий, контроля пожарной безопасности.

Прототипы БПЛА — это наиболее разумное использование сочетания зарубежной электроники и корпусов, созданных в Казахстане.

«Мы производим рамы для дронов. На них уже можно прикрепить любую электронику для того, чтобы дрон мог выполнять нужные задачи. Основное преимущество наших рам в том, что у них относительно низкая себестоимость. Плюс, изготавливая рамы, мы можем сделать дроны „многоразовыми“. К примеру, сейчас дроны, которые закупают в Казахстане, стоят порядка 12 миллионов тенге. У них формовые корпуса. Если они сломаются, то дрон не подлежит ремонту. Наши же дроны, с корпусами, напечатанными на 3D-принтере, гораздо дешевле. И даже если дрон упадет с большой высоты или столкнется с препятствием и разобьется, за 20 минут можно напечатать новый корпус, переставить на него электронику и использовать дальше», — рассказал Максим Ким, руководитель проектов научно-производственного объединения «Перспектива».

Изготовление рам и сборка беспилотников на территории Казахстана помогают значительно снизить цену устройств и сделать их более доступными.

«Использовать дроны выгодно и с экономической точки зрения. К примеру, на протяженных трассах устанавливать камеры дорого. Гораздо дешевле запустить несколько дронов, которые будут патрулировать территорию и реагировать на различные нарушения, такие как, например, превышение скорости. Это же касается и наблюдения за нефтепроводами. Гораздо выгоднее запускать дроны через различные интервалы, чтобы предотвратить врезки и кражу топлива», — отметил Максим Ким.

Сейчас предприятие прорабатывает вопросы массового производства дронов.

Ранее НПО «Перспектива» разработало автоматизированный программный комплекс «Аргус-пешеход», который установили на оживленных перекрестках Караганды. Специальные камеры фиксируют автомобили, не пропускающие пешеходов на зебрах. За время использования умных устройств на этих перекрестках не произошло ни одного наезда на пешеходов. Системы «Аргус-пешеход» планируют использовать и в других городах Казахстана.

