Первый казахстанско-китайский веб-сериал начали снимать в Синьцзяне

О совместном проекте двух стран заявили на телевизионном фестивале ШОС.

В городе Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района начались съемки первого китайско-казахстанского совместного веб-сериала под названием «Я жду тебя в Или». Действие сериала разворачивается на фоне живописной Илийской долины, фокус — на взрослении молодого поколения в рамках новой эпохи и международной дружбе. Картина будет рассказывать историю встречи, взаимопонимания и любви между молодыми людьми из Китая и Казахстана с разным прошлым, которые вместе начинают бизнес и стремятся к мечтам, передает Sputnik.

О начале производства веб-сериала заявили 16 июля в рамках 2-го телевизионного фестиваля стран ШОС.

«Сериал, рассказывающий о пейзажах Или, многонациональной культуре и предпринимательстве молодежи, также затрагивает трансграничную торговлю между Китаем и Казахстаном. Это лучшая демонстрация того, что политика взаимного безвизового режима двух стран действительно приносит пользу людям двух стран», — сказала продюсер веб-сериала Умут Елкен.

Сериал будет продвигаться на ведущих китайских онлайн-платформах и в основных средствах массовой информации Казахстана.