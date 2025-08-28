Искать кадры на Enbek.kz перед наймом иностранцев обязали работодателей

С 1 сентября 2025 года вводятся в действие новые механизмы привлечения иностранной рабочей силы.

Они предусматривают обязательный поиск работодателями работников на внутреннем рынке путем подачи объявления о наличии вакансий на электронную биржу труда Enbek.kz. Если поиск не дал результата по истечении 15 календарных дней с даты подачи объявления, работодатель вправе подать заявление о выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы с указанием кода опубликования размещенной вакансии в электронном формате через порталы eGov, Elicense и систему Migration.enbek.kz, передает Uchet.kz.

Заявления с прилагаемым документом проходят автоматизированную проверку через государственные информационные системы, что исключает участие комиссии и минимизирует влияние человеческого фактора.

Предусматривается также обязательное внесение работодателем информации по трудовым договорам, заключенным с иностранными работниками, в единую систему учета трудовых договоров, а также обеспечение получения иностранными работниками индивидуального идентификационного номера (ИИН).

Таким образом, принятые поправки позволят усилить приоритет трудоустройства граждан Казахстана, а также снизить излишнюю волокиту при оказании государственных услуг.