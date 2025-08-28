Президент Казахстана и Король Иордании посетили Astana Hub

Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн ознакомились с достижениями РК в сфере IT и искусственного интеллекта.

Сегодня Astana Hub — это крупнейший инновационный кластер Центральной Азии, объединяющий более 1700 IT-компаний. В 2024 году общий объем инвестиций превысил 700 млн долларов, а экспорт IT-услуг составил свыше 650 млн долларов. В Astana Hub реализуются образовательные программы Tech Orda, TUMO и Tomorrow School, ежегодно охватывающие десятки тысяч граждан, а также акселерационные программы в эксклюзивном партнерстве с Google for Startups.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, открытие которого запланировано в Астане этой осенью.

Президенту Казахстана и Королю Иордании также рассказали о разработках отечественных компаний, которые успешно выходят на международные рынки. В их числе — проекты epsilon3.ai (лаборатория по разработке AI-решений для государственного сектора); Qalan (образовательная платформа по математике, которой пользуются свыше 1 млн школьников в Казахстане и за рубежом); inDrive (глобальная платформа, предоставляющая услуги пассажирских перевозок, доставки и грузоперевозок); KazDream (крупнейшая IT-компания страны, работающая в сферах национальной безопасности, пограничного контроля и киберзащиты).