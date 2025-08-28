Прямой эфир: PROFIT Industry & Energy Day 2025

Трансляция с конференции об информационных технологиях в промышленности и энергетике РК.

28 августа в Астане проходит конференция PROFIT Industry & Energy Day 2025, где обсуждаются информационные технологии в промышленности и энергетике.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:30 — Открытие конференции.

9:40 — О цифровизации отраслей МПС РК. Жаннат Дубирова, вице-министр, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

10:00 — Платформа EnergyTech: система мониторинга подготовки к отопительному периоду. Бакытжан Ильяс, вице-министр, Министерство энергетики Республики Казахстан.

10:20 — Промышленность и энергетика сегодня. Панельная дискуссия.

11:10 — Перерыв.

11:40 — Azure Arc — управление, мониторинг и защита локальных дата-центров с помощью облачных сервисов Microsoft. Владислав Барковский, руководитель департамента развития продаж облачных сервисов MUK Group.

12:00 — От сигнальных костров до физически однонаправленных шлюзов: как InfoDiode защищает нашу критическую инфраструктуру. Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов АМТ-ГРУП.

12:20 — Комплаенс и юридическая ответственность при инцидентах кибербезопасности. Асель Казбекова, юридический директор KPMG Law Kazakhstan.

12:40 — Метим. Маркируем на века! Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Будущая архитектура Единой информационной системы в области энергоэффективности и энергосбережения. Марат Калменов, директор департамента обработки и анализа, АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения».

14:20 — Трансформационная роль Starlink в цифровизации промышленности и энергетики. Набиль Бен Суссия, коммерческий директор IEC Telecom Kazakhstan.

14:40 — No-code и AI: новая эра автоматизации бизнес-процессов. Абзал Аширбаев, Regional Sales Director, Creatio.

15:00 — Роботизация бизнес-процессов. Опыт группы Продо. Семен Кузнецов, руководитель группы автоматизации и роботизации ООО «Продо Тех».

15:20 — Роботизация промышленности Казахстана: не мечта, а необходимость. Владимир Туреханов, президент Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники.

15:40 — Перерыв.

16:10 — ИИ начинается с данных. Рустем Канафин, руководитель проекта «Тиражирование системы позиционирования персонала и транспорта на рудниках», ТОО «Корпорация Казахмыс».

16:30 — Беспилотные самосвалы ERG: шаг в цифровой карьер будущего. Евгений Фадеев, эксперт по роботизации ГМК, ТОО «Business and Technology Services».

16:50 — Презентация финансового механизма промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. Георгий Арзуманян, заместитель директора Департамента промышленной политики, Евразийская экономическая комиссия.

17:10 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.