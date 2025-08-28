К предпринимателям обратились с важным предупреждением

Гражданам рекомендуют быть бдительными и проверять информацию только через официальные источники.

В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана заявили о выявленных фактах использования поддельных интернет-ресурсов, имитирующих официальный государственный сайт eokno.gov.kz. Недобросовестные лица создали поддельный сайт с похожим доменным именем (eoknogov.kz), где распространяются фиктивные сертификаты и декларации соответствия с QR-кодами, передает Zakon.kz.

«Указанные ресурсы не имеют отношения к официальным государственным системам и вводят граждан и бизнес в заблуждение. В связи с этим обращаем внимание всех предпринимателей и потребителей на необходимость проявлять особую бдительность при проверке документов и использовании государственных онлайн-сервисов. Достоверные сведения о сертификатах и декларациях соответствия размещаются исключительно на официальном ресурсе — eokno.gov.kz, techreg.gov.kz», — говорится в обращении, распространенном 27 августа 2025 года.

Также гражданам и предпринимателям комитет настоятельно рекомендует быть бдительными и проверять информацию только через официальные источники. При малейших сомнениях следует воздержаться от использования сомнительных сайтов и документов.

В соответствии с действующим законодательством сертификаты и декларации о соответствии вправе оформлять и выдавать аккредитованные органы по подтверждению соответствия. Актуальная информация о субъектах аккредитации размещена на сайте nca.kz.

