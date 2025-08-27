Реформа банковского сектора, цифровых активов и платежного рынка планируется в Казахстане

26 августа 2025 года под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова прошло заседание правительства, на котором глава Нацбанка рассказал о планируемых реформах.

Председатель Национального Банка РК Тимур Сулейменов сообщил, что в Казахстане планируют провести реформу финансового законодательства. Он отметил, что для поддержки долгосрочного экономического роста Национальный Банк уже принимает меры и продолжит работу по вовлечению банковской ликвидности в кредитование экономики, передает Uchet.kz.

Для наращивания корпоративного кредитования и переориентации банковской ликвидности с инструментов НБРК создаются налоговые стимулы. В совокупности налоговые меры и инструменты денежно-кредитного, пруденциального регулирования формируют условия, при которых банкам становится выгоднее направлять ликвидность в доходные бизнес-проекты, нежели в потребительские займы или инструменты Нацбанка.

«Мы будем последовательно реализовывать реформы Главы государства. Продолжим активную работу с правительством для обеспечения макроэкономической стабильности и развития страны. Нацбанк будет концентрироваться на ценовой и финансовой стабильности в целях создания условий для долгосрочного, качественного и инклюзивного экономического роста, поддержания благосостояния граждан», — рассказал Тимур Сулейменов.

Спикер добавил, что в соответствии с поручением Главы государства в этом году совместно с Агентством финрегулирования готовится большой пакет реформ финансового законодательства, в котором охвачены вопросы банковского сектора, платежей, рынка ценных бумаг и др. Также планируется введение регулирования цифровых финансовых активов, внедрение Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и дальнейшее развитие платежного рынка. Это повысит вклад финансового сектора в развитие экономики и благосостояния граждан.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.