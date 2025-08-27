Около 17 тысяч обращений поступило в чат-бот @TazaQazBot

Для усиления общественного контроля за ситуацией со свалками в стране активно используется цифровой инструмент — Telegram-чат-бот.

С помощью @TazaQazBot жители могут напрямую сообщать о фактах появления свалок, прикреплять фотографии и получать обратную связь о результатах рассмотрения заявок. С начала года через портал поступило около 17 тысяч заявок, из которых свыше 15 тысяч уже исполнены. Большая часть заявок касалась уборки территорий, благоустройства улиц и вывоза бытового мусора. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Ерболат Кожиков.

Как отметил спикер, в случаях некачественного исполнения обращений, формальных ответов, нарушения сроков или отсутствия реальных действий со стороны исполнителей пользователи могут подать жалобу.

«В этом году поступило 530 жалоб, из которых 476 исполнены. В основном жалобы затрагивали вопросы некачественной уборки территорий, состояния дорог, озеленения, благоустройства улиц и вывоз бытового мусора. Telegram-чат-бот стал одним из важных инструментов для выявления и устранения свалок, обеспечивая прозрачность работы местных исполнительных органов и вовлекая общественность в решение экологических проблем», — сообщил спикер.

Наряду с цифровыми инструментами важную роль в борьбе со свалками играют экологические акции. Массовые мероприятия по уборке территорий в рамках проекта «Таза Қазақстан» объединяют тысячи волонтеров, государственных служащих, представителей общественных организаций, бизнеса и населения.

Стоит отметить, что в 2025 году в рамках инициативы «Таза Қазақстан» проведено 934 экологических мероприятия. В результате было собрано 506 тыс. тонн отходов, очищено 859,6 тыс. га территорий, высажено 2,4 млн зеленых насаждений. В акциях приняли участие более 4,2 млн человек, в том числе 357 тыс. волонтеров. Эти акции позволяют не только ликвидировать очаги замусоренности, но и формируют у населения культуру бережного отношения к окружающей среде.

