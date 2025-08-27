В Жамбылской области будут собирать агродроны

Основное назначение техники — обеспечение фермеров и сельхозпредприятий передовыми решениями для точного земледелия.

Компания UNICROP запустила в Жамбылской области предприятие по сборке агродронов. Новый проект является важным шагом в развитии инновационного сельского хозяйства Казахстана и способствует внедрению передовых технологий в агропромышленный комплекс страны. Производство рассчитано на сборку 500 — 1000 агродронов в год, сообщает Министерство сельского хозяйства РК. Основное назначение техники — обеспечение фермеров и сельхозпредприятий передовыми решениями для точного земледелия, включая эффективное опрыскивание посевов, внесение удобрений, мониторинг состояния растений с использованием мультиспектральных камер.

Использование агродронов позволит экономить воду, удобрения и горюче-смазочные материалы, повышать урожайность сельхозкультур, снижать затраты на механизацию и ручной труд, минимизировать уплотнение почвы и повреждение растений.

Предприятие также организует обучение пилотов агродронов. В 2025 году компания планирует реализовать 50–60 дронов, а в 2026 году — не менее 150 единиц техники. Также будет расширен спектр услуг по обработке полей в Южном Казахстане.

