Вышки сотовой связи 5G в Казахстане: кто и где разрешает их устанавливать

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК дали разъяснение по размещению антенн сотовой связи, в том числе 5G.

Нормами статьей 19, 20, 37, 46 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрена компетенция территориальных подразделений комитета по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на объекты высокой эпидемической значимости и на проектную документацию по размещению радиотехнических объектов, в том числе антенн сотовой связи. Основным нормативным документом, регламентирующим требования к радиотехническим объектам, являются Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам», передает Zakon.kz.

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения в территориальном подразделении представляется проектная документация по планируемому размещению радиотехнических объектов с учетом расчетов суммарного электромагнитного излучения от всех передающих антенн кругового и секторного излучения. В комитете подчеркнули, что выполнение мероприятий, включая полноту, достоверность и качество разработанного проекта, обеспечивает заказчик и разработчик проектной документации.

После получения СЭЗ на проектную документацию владельцы радиотехнических объектов проводят установку оборудования.

Также в комитете пояснили, что собственник объекта обязан в случае размещения радиотехнического объекта:

— в селитебной (жилой) зоне — получить в территориальном подразделении разрешение второй категории — СЭЗ на объект высокой эпидемической значимости,

— за пределами селитебной (жилой) зоны — направить в территориальное подразделение уведомление о начале деятельности.

После получения разрешения второй категории собственник может начать эксплуатацию радиотехнического объекта.

2 июня 2025 года стало известно, что в Казахстане размещать телекоммуникационное оборудование на зданиях разрешат без согласия собственников.

