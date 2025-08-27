Следите за новостями

    Стабфонды будут контролировать с помощью цифровых инструментов

    Это позволит обеспечить прозрачность движения продукции и контроля за ней в режиме онлайн.

    27 августа 2025 09:00, Profit.kz
    Идею цифровизации процесса контроля региональных стабилизационных фондов выдвинули во время совещания по стабилизации цен на социально-значимые продукты. Предлагается оснастить системами видеомониторинга и сканирующими устройствами овощехранилища для фиксации поступления и выбытия социально значимых продуктов питания. Это позволит обеспечить прозрачность движения продукции и контроля за ней в режиме онлайн, передает Sputnik.

    Председательствующий на совещании вице-премьер Серик Жумангарин идею поддержал. Он поручил регионам проработать механизмы ее внедрения.

