Karaganda University: внедрение блокчейн-технологий в образовательные программы

Сегодня люди любого возраста знают о существовании криптовалют, даже не владея ними. Это и неудивительно, ведь курс биткоина постоянно растет, и инвестиции в крипту считаются одними из наиболее выгодных.

Но ценность криптовалют заключается не только в растущей стоимости, но и в технологии блокчейн. Ее можно использовать в любых сферах, одна из которых — система образования. Karaganda University при поддержке платформы Binance стал одним из первых университетов в мире, который внедрил блокчейн-технологии в образовательные программы.

Примеры применения блокчейна в образовании

Блокчейн-технологии в системе образования — возможность повысить эффективность, прозрачность, безопасность образовательных процессов. Блокчейн в Karaganda University используется по-разному: безопасное хранение документов, верификация, отслеживание успеваемости студентов, автоматизация выполнения определенных задач. Каждый вариант следует рассмотреть более детально:

безопасность хранения данных и верификация — блокчейн используется для создания неизменяемого реестра, с его помощью можно хранить сертификаты и дипломы, исключая возможность подделки таких документов;

контроль успеваемости студентов — блокчейн помогает мониторить успеваемость, посещаемость и участие в проектах, что гарантирует объективность оценивания;

автоматизация процессов — выдача сертификатов, обработка заявлений на поступление, получение справок, а также управление доступом к образовательным ресурсам могут осуществляться мгновенно с помощью блокчейна;

защита авторских прав — блокчейн используется для защиты авторских прав студентов и сотрудников кафедр, исключая несанкционированное использование их материалов.

Таким образом, внедрение технологии в образовательную систему — это значительный шаг к оптимизации процессов обучения студентов.

Блокчейн в системе образования Казахстана

Казахстан стал одним из первых государств в мире, которое внедрило блокчейн в образовательную систему. Интеграция технологии проводилась в несколько этапов. Вначале были отобраны вузы, а для преподавателей были проведены специальные тренинги.

Университеты страны не просто используют блокчейн-технологии, но и занимаются обучением специалистов, которые будут работать в этой области. Сейчас в этом направлении обучается несколько тысяч студентов, но планируется, что в 2026 году их станет уже около 40 тысяч. Данное направление очень перспективно и востребовано.

Внедрение блокчейн-технологий в образовательную систему Казахстана имеет огромный потенциал. В то же время необходимо преодолевать некоторые вызовы, такие как обеспечение конфиденциальности данных, решение вопросов масштабируемости и, конечно же, интеграция в уже существующие системы. Казахстан действительно делает большие успехи в решении этих вопросов.

Внедрение блокчейна предоставляет высшим учебным заведениям в стране перечень новых инструментов, которые повышают безопасность, прозрачность и эффективность обучения. Планируется, что в ближайшем будущем блокчейн-технологии будут использоваться не только в вузах, но и в общеобразовательных школах.