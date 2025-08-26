Новые правила контроля доходов и расходов физлиц косвенным методом

Ожидаемый результат проекта — своевременное выявление налоговых рисков, повышение эффективности налогового администрирования, повышение контроля при нарушении порядка ведения учета.

Министерство финансов Республики Казахстан разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «Об определении Правила определения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом». Проект разработан в реализацию пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса Республики Казахстан, передает Uchet.kz.

В случае, если доходы физического лица, отраженные в налоговых декларациях, меньше расходов, произведенных на приобретение имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в Республике Казахстан и за ее пределами, налоговые органы в ходе осуществления налогового администрирования доходов и имущества физических лиц вправе применить косвенный метод определения дохода физического лица.

Сведения, отраженные в налоговых декларациях, документы, подтверждающие получение доходов, возникновение обязательств, наличие имущества на праве собственности, данные уполномоченных органов (организаций) и третьих лиц учитываются для подтверждения доходов, направленных на осуществление расходов физического лица на приобретение имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в Республике Казахстан и за ее пределами.

Ожидаемый результат проекта — своевременное выявление налоговых рисков, повышение эффективности налогового администрирования, повышение контроля при нарушении порядка ведения учета, при утрате или уничтожении учетной документации, при определении дохода физического лица при определении объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, косвенным методом.

Обсуждение проекта постановления продлится до 9 сентября 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».