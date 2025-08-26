Пределы для блокировки счетов изменились в новом Налоговом кодексе

В зависимости от суммы налоговой задолженности в принятом Налоговом кодексе с 1 января 2026 года применяются новые меры.

В настоящее время при наличии налоговой задолженности способы и меры принудительного взыскания применяются на сумму от 1 тенге и выше с учетом результатов СУР, за исключением приостановления расходных операций по банковским счетам, где обременение на счета накладывается при налоговой задолженности свыше 6 МРП. До начала применения способов и мер принудительного взыскания задолженности налогоплательщику со средним и высоким уровнем риска направляется уведомление о погашении налоговой задолженности (не позднее пяти рабочих дней со дня образования налоговой задолженности), передает Uchet.kz.

В зависимости от суммы налоговой задолженности в принятом Налоговом кодексе с 1 января 2026 года применяются следующие меры:

— При задолженности до 20 МРП — направление извещения об образовании налоговой задолженности и начисление пени. Другие меры не применяются.

— При задолженности от 20 до 45 МРП — направление уведомления о погашении налоговой задолженности, приостановление расходных операций по банковским счетам и кассе, выставление инкассового распоряжения.

— Если сумма задолженности превышает 45 МРП, счета блокируются, а имущество налогоплательщика подлежит описи.

— Если задолженность превышает 27 000 МРП — ограничение выезда (в случае непогашения в течение 3 месяцев на основании санкции суда), банкротство.

Важно отметить, что приостановление расходных операций не распространяется на:

- операции по уплате и сдаче наличных денег в банковские организации для последующего их перечисления в счет уплаты: налогов и платежей в бюджет, предусмотренных настоящим Кодексом; таможенных платежей, предусмотренных законодательством РК; социальных платежей; пеней, начисленных за их несвоевременную уплату; штрафов, подлежащих внесению в бюджет;

- изъятие денег по исполнительным документам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, пособий, выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, выплате вознаграждения по авторскому договору, перечислении социальных платежей, взыскании в доход государства, а также по погашению налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам;

- операции по выдаче банковской организацией наличных денег клиентов, когда распоряжение о приостановлении операций по кассе вынесено в отношении банковской организации.

