Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры

В Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК призвали родителей обратить внимание на игры, в которые играют дети. В международных и отечественных СМИ появляются тревожные сообщения о том, что злоумышленники под видом игроков пытаются завести доверительные отношения с детьми, выманить их в закрытые чаты и вовлечь в противоправные действия. Там же напомнили, что для защиты детей в интернете родителям важно знать основные правила и признаки опасности, передает Kazpravda.kz.

Что не стоит делать ребенку в интернете?

— делиться личными данными (ФИО, адрес, телефон, информация о семье);

— посещать опасные группы и анонимные чаты в Instagram, Telegram, TikTok, ВКонтакте;

— играть в подозрительные онлайн-игры без соответствующей проверки родителей.

Как родителям контролировать действия ребенка?

— используйте родительский контроль (Family Link для Android, Screen Time для iOS)

— контролируйте список друзей и подписки ребенка в социальных сетях;

— обращайте внимание на анонимные профили с непонятными символами, иероглифами или странными картинками.

На какое поведение стоит обратить внимание?

— ребенок плохо спит, часто просыпается ночью;

— появляются необъяснимые порезы, синяки и другие раны на теле без объяснений;

— проявляет замкнутость, агрессию, отказывается от общения;

— просматривает видео с депрессивными или агрессивными сюжетами;

— рисует пугающие символы и знаки, не объясняя их смысла.

Как помочь ребенку?

— внимательно отслеживайте его эмоциональное состояние;

— регулярно разговаривайте, проявляйте интерес к его жизни;

— ребенок должен чувствовать, что может в любое время прийти и поделиться своими мыслями.

Куда обратиться за помощью?

— в правоохранительные органы (102);

— к школьному педагогу-психологу;

— в школьный Центр педагогической поддержки родителей;

— в Центр психологической поддержки детей;

— к Региональному уполномоченному по правам ребенка;

— на телефон «111» — круглосуточный бесплатный контакт-центр для детей.

В ведомстве отметили, что установка родительского контроля и внимание к интернет-активности ребенка помогают вовремя выявить риски и защитить его от онлайн-угроз.

