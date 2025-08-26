Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
Для защиты детей в интернете следует знать основные правила и признаки опасности.
В Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК призвали родителей обратить внимание на игры, в которые играют дети. В международных и отечественных СМИ появляются тревожные сообщения о том, что злоумышленники под видом игроков пытаются завести доверительные отношения с детьми, выманить их в закрытые чаты и вовлечь в противоправные действия. Там же напомнили, что для защиты детей в интернете родителям важно знать основные правила и признаки опасности, передает Kazpravda.kz.
Что не стоит делать ребенку в интернете?
— делиться личными данными (ФИО, адрес, телефон, информация о семье);
— посещать опасные группы и анонимные чаты в Instagram, Telegram, TikTok, ВКонтакте;
— играть в подозрительные онлайн-игры без соответствующей проверки родителей.
Как родителям контролировать действия ребенка?
— используйте родительский контроль (Family Link для Android, Screen Time для iOS)
— контролируйте список друзей и подписки ребенка в социальных сетях;
— обращайте внимание на анонимные профили с непонятными символами, иероглифами или странными картинками.
На какое поведение стоит обратить внимание?
— ребенок плохо спит, часто просыпается ночью;
— появляются необъяснимые порезы, синяки и другие раны на теле без объяснений;
— проявляет замкнутость, агрессию, отказывается от общения;
— просматривает видео с депрессивными или агрессивными сюжетами;
— рисует пугающие символы и знаки, не объясняя их смысла.
Как помочь ребенку?
— внимательно отслеживайте его эмоциональное состояние;
— регулярно разговаривайте, проявляйте интерес к его жизни;
— ребенок должен чувствовать, что может в любое время прийти и поделиться своими мыслями.
Куда обратиться за помощью?
— в правоохранительные органы (102);
— к школьному педагогу-психологу;
— в школьный Центр педагогической поддержки родителей;
— в Центр психологической поддержки детей;
— к Региональному уполномоченному по правам ребенка;
— на телефон «111» — круглосуточный бесплатный контакт-центр для детей.
В ведомстве отметили, что установка родительского контроля и внимание к интернет-активности ребенка помогают вовремя выявить риски и защитить его от онлайн-угроз.
Напомним – 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной безопасности в Казахстане.