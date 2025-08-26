Следите за новостями

    Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры

    Для защиты детей в интернете следует знать основные правила и признаки опасности.

    26 августа 2025 11:30, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    В Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК призвали родителей обратить внимание на игры, в которые играют дети. В международных и отечественных СМИ появляются тревожные сообщения о том, что злоумышленники под видом игроков пытаются завести доверительные отношения с детьми, выманить их в закрытые чаты и вовлечь в противоправные действия. Там же напомнили, что для защиты детей в интернете родителям важно знать основные правила и признаки опасности, передает Kazpravda.kz.

    Что не стоит делать ребенку в интернете?

    — делиться личными данными (ФИО, адрес, телефон, информация о семье);
    — посещать опасные группы и анонимные чаты в Instagram, Telegram, TikTok, ВКонтакте;
    — играть в подозрительные онлайн-игры без соответствующей проверки родителей.

    Как родителям контролировать действия ребенка?

    — используйте родительский контроль (Family Link для Android, Screen Time для iOS)
    — контролируйте список друзей и подписки ребенка в социальных сетях;
    — обращайте внимание на анонимные профили с непонятными символами, иероглифами или странными картинками.

    На какое поведение стоит обратить внимание?

    — ребенок плохо спит, часто просыпается ночью;
    — появляются необъяснимые порезы, синяки и другие раны на теле без объяснений;
    — проявляет замкнутость, агрессию, отказывается от общения;
    — просматривает видео с депрессивными или агрессивными сюжетами;
    — рисует пугающие символы и знаки, не объясняя их смысла.

    Как помочь ребенку?

    — внимательно отслеживайте его эмоциональное состояние;
    — регулярно разговаривайте, проявляйте интерес к его жизни;
    — ребенок должен чувствовать, что может в любое время прийти и поделиться своими мыслями.

    Куда обратиться за помощью?

    — в правоохранительные органы (102);
    — к школьному педагогу-психологу;
    — в школьный Центр педагогической поддержки родителей;
    — в Центр психологической поддержки детей;
    — к Региональному уполномоченному по правам ребенка;
    — на телефон «111» — круглосуточный бесплатный контакт-центр для детей.

    В ведомстве отметили, что установка родительского контроля и внимание к интернет-активности ребенка помогают вовремя выявить риски и защитить его от онлайн-угроз.

    Напомним – 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной  безопасности в Казахстане.

