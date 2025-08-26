Призывать в армию через SMS-сообщение предложили в Казахстане

Соответствующее постановление опубликовано на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 9 сентября.

Минобороны планирует внедрить новую практику оповещения граждан о призыве в армию через SMS-сообщения. В связи с этим ведомство предложило внести изменения в действующее постановление, регламентирующее правила организации и проведения призывной кампании. Главная цель поправок — конкретизация порядка организации и проведения призыва граждан, получить отсрочку от призыва на срочную воинскую службу через госуслугу. Также предоставляется возможность признать SMS-сообщение на телефонный номер граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, надлежащим видом оповещения, передает Kazpravda.kz.

Проект направлен на внедрение единых подходов к организации и проведению призыва граждан на воинскую службу. В ведомстве отметили, что нововведения не повлекут отрицательных социально-экономических и правовых последствий.