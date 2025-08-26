Безработные казахстанцы получат SMS с возможностью трудоустройства

Им предложат участвовать в сельскохозяйственной переписи населения.

Минтруда и социальной защиты населения сообщило о том, что направит 24 790 безработным казахстанцам SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства. Сообщения поступят с сервиса 1414, гражданам предложат вакансию переписного персонала (интервьюера) для проведения сельскохозяйственной переписи населения. При этом, жители городов республиканского значения и областных центров не получат сообщения, передает Sputnik.

Сельхозперепись проходит с 1 августа по 20 октября 2025 года. Мероприятие охватит более 300 тысяч сельхозформирований и около 2 миллионов домохозяйств.

Онлайн-этап переписи продлится до 31 августа. Чтобы пройти опрос, нужно авторизоваться на сайте с помощью ЭЦП, SMS-кода или QR-кода из приложения eGov Mobile. Участникам доступно два вида опросников — для сельхозпредприятий и домохозяйств, у которых есть сад, огород или скот.