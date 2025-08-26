Казахстан и Кыргызстан внедрят электронную очередь на границе

22 августа 2025 года КГД МФ РК и Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению цифровых решений на границе.

Документ запускает пилотный проект электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска «Айша биби» (Казахстан) и «Чон-Капка» (Кыргызстан). В перспективе цифровая система будет распространена на всю линию казахстанско-кыргызской границы, передает Uchet.kz.

Проект предусматривает ряд преимуществ:

— бизнес заранее получает информацию о требуемых документах и разрешениях;

— перевозчики могут планировать дату пересечения границы;

— компании экономят средства за счет минимизации простоев грузового транспорта;

— прозрачность процедур снижает риски непредвиденных проверок;

— значительно снижает риски коррупционных проявлений, так как все процессы фиксируются и проходят через цифровые каналы.

Основой проекта станет взаимный обмен данными из электронных сопроводительных накладных на товары (СНТ) Республики Казахстан и электронных счетов-фактур (ЭСФ) Кыргызской Республики. Эти документы позволяют видеть полную информацию о грузе еще на стадии бронирования очереди, что делает процесс предсказуемым и удобным для бизнеса.

С 2022 года в Кыргызстане, а с 2023 года в Казахстане введены обязательные цифровые товаросопроводительные документы, что позволило исключить фиктивные компании из схем торговли, сделки стали более прозрачными, число проверок на границе заметно сократилось. Теперь эти достижения выходят на новый уровень — через интеграцию информационных систем двух стран.

Реализация инициативы создаст удобную и безопасную цифровую границу, где интересы государства и бизнеса совпадают: прозрачная торговля, надежность и предсказуемые условия для участников внешнеэкономической деятельности.

