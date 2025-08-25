Цифровая торговля - новый импульс для инвестиций в Казахстан

В Астане состоялось заседание «План действий Казахстана в области цифровой торговли».

Мероприятие организовано Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ESCAP) совместно с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade». Основное внимание на заседании было уделено интеграции Казахстана в региональную архитектуру цифровой торговли и выработке практических шагов по реализации национального плана действий. В мероприятии приняло участие около 40 представителей государственных органов, экспертного сообщества и бизнеса. В заседании приняли участие заместитель министра торговли и интеграции РК Асет Нусупов, резидент-координатор ООН в Казахстане Сарангу Раднаарагчаа, представитель ESCAP Витада Анукуонваттака и управляющий директор АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Айнур Амирбекова.

В рамках круглого стола были представлены ключевые выводы Региональной инициативы ESCAP по цифровой торговой интеграции (RDTII), основанные на комплексном анализе нормативно-правовой базы Казахстана. Результаты анализа легли в основу национального плана действий по цифровой торговле, направленного на повышение прозрачности, упрощение процедур и развитие трансграничного взаимодействия.

Алия Абдильдина, руководитель по сотрудничеству со странами Азии Департамента по привлечению инвестиций и маркетинга АО «НК «KAZAKH INVEST», отметила: «Цифровизация торговых процессов укрепляет деловую среду — сокращает бюрократию, снижает издержки и обеспечивает большую предсказуемость для бизнеса. Мы убеждены, что современная и прозрачная экосистема цифровой торговли делает Казахстан ещё более привлекательным направлением для каждого инвестора, с которым мы работаем. Развитие цифровой торговли станет мощным драйвером для ключевых отраслей экономики, обеспечивая более эффективный выход отечественных компаний на глобальные рынки и предлагая инвесторам стабильные и прогнозируемые условия для трансграничной деятельности».

Принятые в ходе обсуждения договоренности создадут основу для укрепления позиций Казахстана в международной торговой системе и будут способствовать расширению участия отечественного бизнеса в глобальных цепочках поставок.

