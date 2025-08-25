Казахстан освободит от НДС импорт космического оборудования

Обсуждение проекта постановления продлится до 26 августа, комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало и вынесло на обсуждение проект постановления об утверждении Перечня космических объектов и оборудования объектов наземной космической инфраструктуры, ввозимых участниками космической деятельности, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, и формы подтверждения о ввозе космических объектов и оборудования объектов наземной космической инфраструктуры для целей космической деятельности, передает Uchet.kz.

Проект постановления направлен на реализацию нового Налогового кодекса. Проект позволит ускорить развитие космической отрасли страны, расширить наземную космическую инфраструктуру и поддержать новые проекты, включая международные. Кроме того, проектом утверждена специальная форма подтверждения для ввоза космических объектов и оборудования, используемых в целях космической деятельности. Это упростит процесс оформления и создаст условия для реализации современных спутниковых технологий в Казахстане.

По словам разработчиков, проект дает возможность удовлетворения растущих потребностей рынка, реализации новых проектов по спутниковым технологиям, в том числе международных, расширение наземной космической инфраструктуры и развития космической деятельности.

