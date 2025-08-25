Биржи цифровых активов и МФЦА будут отчитываться в налоговую о выплаченных вознаграждениях

Обсуждение проекта постановления продлится до 8 сентября, комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «Об установлении формы сведений, представляемых в орган государственных доходов, биржами цифровых активов, а также иными участниками Международного финансового центра „Астана“ сведений о проведенных резидентами Республики Казахстан и нерезидентами операциях на биржах цифровых активов и выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам от осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами, а также Правил их представления», передает Uchet.kz.

Проект разработан в реализацию пункта 11 статьи 56 НК РК:

— Биржи цифровых активов, а также иные участники МФЦА не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в налоговый орган сведения о проведенных резидентами Республики Казахстан и нерезидентами операциях на биржах цифровых активов и выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам от осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами.

— Форма сведений, предусмотренных частью первой настоящего пункта, и порядок их представления устанавливаются уполномоченным органом.

Ожидаемый результат проекта — совершенствование налогового администрирования путем внедрения дистанционных методов контроля по полученным сведениям биржи цифровых активов, а также иных участников Международного финансового центра «Астана», что повлечет сокращение доли теневой экономики.

