Кредитные бюро и МФО будут отчитываться о долгах физлиц перед налоговой

Обсуждение проекта постановления продлится до 8 сентября, комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа, утверждающий Правила и формы представления кредитным бюро в орган государственных доходов сведений из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими и (или) микрофинансовыми организациями, передает Uchet.kz.

Напомним, что в связи с принятием Закона РК от 15 июля 2025 года № 208-VIII ЗРК, действующий Налоговый кодекс РК дополнен пунктом 30: Кредитные бюро обязаны представлять сведения из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими и (или) микрофинансовыми организациями, в порядке и по форме, которые установлены уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Проект разработан в целях реализации вышеуказанной нормы и позволит органам государственных доходов своевременно проводить камеральный контроль.

