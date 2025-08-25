Банки будут передавать налоговой данные о покупках свыше 20 000 МРП

Обсуждение проекта постановления продлится до 9 сентября, комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 119 «Об утверждении форм сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах, а также о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение», передает Uchet.kz.

Целью проекта является утверждение формы представления банками второго уровня сведений:

— о наличии банковских счетов и их номерах;

— об остатках и движении денежных средств на этих счетах;

— о предоставленных кредитах физическим лицам, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, а также об остатках и движении средств на счетах таких лиц при приобретении ими в течение года имущества стоимостью свыше 20 000 МРП.

В связи с изменением концепции всеобщего декларирования проектом приводится в соответствие Приказ с подпунктами 13-1) и 13-2) статьи 24 Налогового кодекса.

