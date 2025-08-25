Банки массово блокируют переводы: клиенты жалуются на лишние вопросы

Казахстанцам рекомендуют внимательнее относиться к своим финансовым операциям.

Клиенты банков в Казахстане все чаще сталкиваются с тем, что при попытке снять или перевести деньги сотрудники финансовых организаций звонят и задают уточняющие вопросы: на что пойдут средства и откуда они поступили. Подобная практика вызывает возмущение как у физических лиц, так и у предпринимателей, передает Liter.kz.

Бизнесмены отмечают, что из-за подобных проверок страдает их репутация. Директор туристического агентства Алия Мамитова рассказала, что банки иногда звонят клиентам с вопросами о благонадежности компании.

«Туристы могут испугаться и отказаться от сделки, даже если компания работает официально. Были случаи, когда банк замораживал крупные суммы: клиент оплатил тур, но деньги не поступали, пока мы не написали объяснительные», — поделилась она.

Финансовые консультанты поясняют: у банков есть основания для подобных действий. Во-первых, Казахстан участвует в международных соглашениях по борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности. Во-вторых, блокировки помогают предотвращать мошенничество.

«Да, для клиентов это неудобство и лишние проверки, но банки обязаны соблюдать требования законодательства, иначе сами рискуют столкнуться с санкциями», — отметил финансовый советник R-FINANCE Арман Байганов.

Дополнительные риски ждут и тех, кто принимает платежи на личные карты, не уплачивая налоги. С 1 сентября вступают в силу новые правила: если в течение трех месяцев на счет поступят переводы от 100 и более человек или сумма превысит 1 млн тенге, налоговые органы смогут инициировать проверку.

По мнению экспертов, это может подтолкнуть часть экономики в тень.

«Фактически, государство признает, что не может эффективно бороться с коррупцией и возвратом незаконно выведенных активов, поэтому проще контролировать рядовых граждан», — считает директор Public Policy Research Center Меруерт Махмудова.

Казахстанцам рекомендуют внимательнее относиться к своим финансовым операциям и хранить документальные подтверждения крупных поступлений, так как налоговые органы теперь «видят» их гораздо «прозрачнее», чем раньше.

