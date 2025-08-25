Высокие цены на интернет стали поводом для расследования в отношении Казахтелекома - АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции выявило нарушения и барьеры на рынке услуг связи.

Так, сторонние операторы связи не могли попасть в многоквартирные жилые дома для оказания услуг домашнего интернета. Кроме того, выявлен барьер, усложняющий получение информации операторами о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации. Субъектом естественной монополии при получении запроса на разрешение к подключению кабельно-канализационным сетям технические условия выдаются на платной основе. Вместе с тем, законодательством о естественных монополиях взимание платы не предусмотрено, передает Sputnik.

Также в АЗРК изучили динамику цен операторов связи на услуги проводного интернета. В действиях АО «Казахтелеком» выявили признаки монопольно высокой цены на услугу. В 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100, 200 и 500 Мегабит в секунду зафиксирован темп роста цен до 20%. В связи с чем в настоящее время в отношении оператора Агентством проводится расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

Агентство провело анализ динамики цен на услуги сотовой связи, в рамках которого выявлены признаки установления монопольно высокой цены. Теперь АЗРК намерено провести расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении оператора сотовой связи.

К слову, в марте АЗРК уже заявлял о расследовании в отношении Казахтелекома.

Напоминим — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция Profit Telecom Day 2026, посвященная актуальным вопросам и перспективам развития телекоммуникационной отрасли РК.