    Система автоматического контроля скорости заработает в двух городах

    С 22 августа ее включат в Экибастузе, Аксу и районных центрах.

    22 августа 2025 15:00, Profit.kz
    В Павлодарской области запускают систему автоматического контроля скорости. Об этом заявили в Департаменте полиции региона, передает Zakon.kz.

    В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также повышения водительской дисциплины с 22 августа в городах Экибастузе, Аксу и районных центрах начинают функционировать 60 сертифицированных аппаратно-программных комплексов системы EkinBoxSpotter Павлодар.

    Эти комплексы предназначены для:

    — измерения в автоматическом режиме скорости движения транспортных средств
    — фиксации правонарушений
    — распознавания государственных регистрационных номерных знаков и дальнейшей передачи информации в базу данных единого реестра административных производств Генеральной прокуратуры РК, где в электронном виде регистрируется предписание о необходимости уплаты задолженностей.

    «Превышение скорости всего на 10 км/ч может увеличить остановочный путь на десятки метров. Помните: вождение автомобиля как в городе, так и за его пределами требует повышенного внимания и дисциплинированности», — напомнили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

