Система автоматического контроля скорости заработает в двух городах

С 22 августа ее включат в Экибастузе, Аксу и районных центрах.

В Павлодарской области запускают систему автоматического контроля скорости. Об этом заявили в Департаменте полиции региона, передает Zakon.kz.

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также повышения водительской дисциплины с 22 августа в городах Экибастузе, Аксу и районных центрах начинают функционировать 60 сертифицированных аппаратно-программных комплексов системы EkinBoxSpotter Павлодар.

Эти комплексы предназначены для:

— измерения в автоматическом режиме скорости движения транспортных средств

— фиксации правонарушений

— распознавания государственных регистрационных номерных знаков и дальнейшей передачи информации в базу данных единого реестра административных производств Генеральной прокуратуры РК, где в электронном виде регистрируется предписание о необходимости уплаты задолженностей.

«Превышение скорости всего на 10 км/ч может увеличить остановочный путь на десятки метров. Помните: вождение автомобиля как в городе, так и за его пределами требует повышенного внимания и дисциплинированности», — напомнили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

