Могут ли продавцы повышать цены на товары при оплате картой?

Комитет по защите прав потребителей высказался о ситуации, когда цена товара зависит от способа оплаты: при расчете наличными она ниже, чем по безналу.

Законны ли такие действия продавцов, рассказали в Комитете по защите прав потребителей. В ведомстве пояснили, что, согласно п. 3 ст. 40 закона «О платежах и платежных системах», продавцы, будь то индивидуальные предприниматели или юридические лица, обязаны продавать товары по одной цене, независимо от способа оплаты. Это означает, что цена при оплате картой не может быть выше, чем при оплате наличными, передает Zakon.kz.

«Дополнительно в соответствии со ст. 24 закона „О защите прав потребителей“ продавец (изготовитель) обязан продать, а потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ярлыке, размещенном во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта», — добавили в комитете.

Таким образом, установление более высокой цены при оплате картой является нарушением прав потребителей. Это касается как товаров, так и услуг.

Что делать покупателям, если они столкнулись с такой ситуацией?

«Если потребитель сталкивается с ситуацией, когда цена товара зависит от способа оплаты, он вправе обратиться к продавцу с претензией об устранении нарушения и возмещении причиненного ущерба», — заявили в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции.

Если в течение 10 календарных дней продавец не ответит на претензию или откажется устранить нарушение, потребитель вправе обратиться в уполномоченные государственные органы. При этом необходимо сохранить в качестве доказательства фото, видео, аудиозаписи и чеки, которые могут быть использованы при рассмотрении обращения.

