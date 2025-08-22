Нацбанк предупреждает о мошеннических схемах при использовании онлайн-сервисов

Злоумышленники используют различные способы для хищения логинов, паролей и реквизитов банковских карт.

Национальный банк Казахстана предупреждает граждан о необходимости усиления мер по защите персональных данных при использовании различных онлайн-сервисов (банковские и мобильные приложения, маркетплейсы и т. д.) для снижения рисков мошенничества и кибератак. Злоумышленники используют различные способы для хищения логинов, паролей и реквизитов банковских карт: фишинговые сообщения, вредоносные ссылки, поддельные сайты и QR‑коды. Полученные данные применяются для незаконного доступа к банковским счетам, оформлению кредитов, выпуску карт, передает Liter.kz.

Под предлогом участия в розыгрышах, конкурсах или опросах злоумышленники также собирают персональные и биометрические данные граждан.

Похищенные сведения, включая фото, видео и аудио, при помощи нейросетей используются для создания поддельных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Через такие аккаунты рассылаются сообщения с просьбами занять деньги или перевести средства на якобы «безопасный счет».

Также злоумышленники выдают себя за работников Национального банка Казахстана, финансовых и медицинских организаций, почтовых и коммунальных служб или правоохранительных органов. Для повышения достоверности таких запросов они используют подмену номеров телефонов или поддельные документы.

Национальный банк призывает граждан усилить защиту персональных данных, соблюдая базовые правила кибербезопасности:

— не передавать пароли и реквизиты банковских карт третьим лицам;

— не публиковать личную и финансовую информацию в сети интернет;

— проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, устанавливать антивирусное программное обеспечение;

— избегать перехода по подозрительным ссылкам и не сообщать третьим лицам SMS‑коды, полученные от банков или государственных порталов.

«Если вы узнали о незаконном сборе и использовании ваших персональных данных, рекомендуем обратиться в уполномоченный орган — Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В случае столкновения с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан», — заявили в Нацбанке.

Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка РК по короткому номеру 1477.

