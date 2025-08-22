Servercore усиливает присутствие в Центральной Азии: запуск облачного хранилища S3 в Казахстане

Компания расширила покрытие регионов и зон доступа S3 сервиса, который ранее был запущен в Узбекистане.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о запуске объектного хранилища S3 в Казахстане, которое подойдет для хранения больших объемов данных. Таким образом компания расширила покрытие регионов и зон доступа S3 сервиса, который ранее был запущен в Узбекистане. Сервис позволит компаниям любого масштаба решить задачи по хранению и распространению данных без ограничений в масштабируемости, а также оптимизировать расходы на инфраструктуру.

Новый сервис позволит организовать безопасное хранение информации и контента, резервных копий, аналитических датасетов и моделей любого формата. Servercore предлагает на выбор два типа хранилища: стандартное, которое подходит для данных, к которым требуется быстрый доступ, и холодное — для данных, к которым можно обращаться редко. Хранение организовано с тройной репликацией данных, подразумевающее размещение в трех копиях на разных серверах в различных стойках для обеспечения максимальной надежности и катастрофоустойчивости.

Размещение организовано в дата-центре уровня Tier III в Алматы, что особенно важно для хранения данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Инфраструктура и продукты провайдера соответствуют локальному закону № 94-V об обработке персональных данных и международному стандарту PCI DSS. Для международных компаний, которые имеют представительства в других странах Центральной Азии, также доступно размещение в дата-центре уровня Tier III в Ташкенте с соответствием локальному закону ЗРУ-547-сон об обработке персональных данных.

«Объем данных ежегодно увеличивается, и у компаний возникает задача — где их эффективно хранить. В ответ на растущий спрос бизнеса к облачным решениям был запущен сервис объектного S3-хранилища в Казахстане. Servercore предлагает гибкие варианты: в зависимости от задач хранилище можно настроить в стандартном или „холодном“ режиме. При этом исходящий трафик к ресурсам Servercore не тарифицируется, а использование холодного хранилища позволяет сократить расходы на хранение редко востребованных данных до 30%» — отмечает Сергей Бобко, директор по региональному развитию Servercore в Казахстане.

Надежное масштабируемое решение для хранения данных с гибким оперативным управлением и простой интеграцией доступно