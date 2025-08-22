PROFIT Industry & Energy Day 2025 – уже скоро!

Всего неделя осталась до одной из самых актуальных конференций, посвященной цифровизации промышленного сектора в Казахстане.

28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day 2025, посвященная информационныем технологим в промышленности и энергетике. Эта тема особенно акутальна виду недавних выступлений Президента, который отметил, что цифровизация в промышленности и энергетическом секторе Казахстана является не просто трендом, а стратегической необходимостью. Она призвана решить ключевые задачи по модернизации экономики, обеспечению энергетической безопасности, улучшению экологической ситуации и формированию нового технологического уклада. Эти меры позволят Казахстану укрепить свои позиции на мировой арене и обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

Конференция традиционно проходит в гибридном формате. Ждем более 300 гостей офлайн и тысячи — онлайн (следите за нашим Youtube-каналом).

Из года в год PROFIT Events собирает самую качественную аудиторию, крутые кейсы и лучших IT-спикеров, знающих все о цифровизации.

Главные темы конференции PROFIT Industry & Energy Day 2025:

— Искусственный интеллект и его роль в промышленной инфраструктуре

— Новые технологии в промышленности

— Цифровые двойники и умная добыча, промышленные беспилотники

— Автоматизация производства с помощью экзоскелетов, роботов и искусственного интеллекта

— Промышленный интернет вещей, IIoT-решения для сбора телеметрии и автоматизации процессов

— Промышленная безопасность

На конференции выступят представители Министерства промышленности и строительства РК, Министерства энергетики, QazIndustry, Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники, Евразийской экономической комиссии.

Почему важно посетить PROFIT Industry & Energy Day 2025?

— Точка притяжения: мы собираем профессиональное сообщество

— Сок рынка: лучшие эксперты делятся своим опытом

— Фокус на кейсы: практический опыт, лайфхаки, возможность пообщаться со спикерами

— Максимальное погружение: день, наполненный инсайтами, и никакой «воды».

Регистрация уже идет!

Когда: 14 ноября, 9:20

Где: г. Астана, пр-т Сарыарка, 4, отель Radisson

Организатор: PROFIT Events