Технологии ИИ активно внедряются в энергетику Казахстана

Важнейшим направлением модернизации является внедрение современных цифровых решений.

В рамках исполнения поручений Главы государства в отрасли активно применяются технологии искусственного интеллекта. Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, в электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередач, выявлять дефекты и предотвращать сбои, передает Kazpravda.kz.

«В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно. В газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознаёт показания счетчиков», — сказал Е. Аккенженов.

