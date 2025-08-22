Следите за новостями

Цифра дня

104 тыс. тг. — стоимость оборудования для Starlink в Казахстане

    Технологии ИИ активно внедряются в энергетику Казахстана

    Важнейшим направлением модернизации является внедрение современных цифровых решений.

    22 августа 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В рамках исполнения поручений Главы государства в отрасли активно применяются технологии искусственного интеллекта. Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, в электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередач, выявлять дефекты и предотвращать сбои, передает Kazpravda.kz.

    «В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно. В газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознаёт показания счетчиков», — сказал Е. Аккенженов.

    Напомним – 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике. Регистрация уже открыта!

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.