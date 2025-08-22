Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июне 2025 года

С начала года операторы заработали почти 718 млрд тенге.

Январь–июнь 2025

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе–июне 2025 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 718,33 млрд тенге, что на 12% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–июне 2024 года.

Объем услуг местной телефонной связи за анализируемый период составил 13,5 млрд тенге, что примерно на 9% меньше объема аналогичного периода 2024 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 420 млрд тенге (на 26% больше); услуг сотовой связи — 113,5 млрд тенге (+10%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 109,6 млрд тенге (-15%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 89,6% всего рынка телекоммуникаций республики — очередной новый максимум за всю историю наблюдений.

Июнь 2025

Услуг в июне 2025 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 124,8 млрд тенге, что на 14% больше объема в июне 2024 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи составила 1,245 млрд тенге против 1,31 млрд тенге годом ранее (-5%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,25 млрд тенге (-12%). От услуг интернета операторы выручили почти 74,15 млрд тенге (+29%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,13 млрд тенге (-4%); от услуг мобильной связи — 19,7 млрд (+17%); от прочих телекоммуникационных услуг — 19 млрд тенге против 22 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-14%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июне 2025 года число абонентов фиксированного интернета составило 3,16 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,4%), абонентов сотовой связи — 26,05 млн единиц (100,4%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 18,8 млн единиц (100,3%). Таким образом, уровень проникновения широкополосного интернета среди абонентов мобильной связи оставил 71,17%.

Самое главное

Услуги интернета по итогам июня составляют 58,5% от всех доходов отрасли.