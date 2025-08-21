На республиканских трассах устанавливают электрозарядные станции

Поездки на электромобилях станут более удобными.

АО «НК „КазАвтоЖол“» продолжает развитие инфраструктуры для электромобилей на автомобильных дорогах республиканского значения. Сегодня по всей стране уже функционирует 43 современных станции быстрой зарядки, что делает поездки на электрокарах более комфортными и безопасными, передает Liter.kz.

Электрозарядные станции расположены на ключевых маршрутах, соединяющих регионы Казахстана, и обеспечивают бесперебойное движение электромобилей по основным транспортным коридорам.

Где уже работают ЭЗС:

— на трассе KAZ06 Жайсан — Актобе — Алматы — Хоргос — 18 станций (Тараз, Кордай, Алматы и др.);

— на трассе KAZ01 Екатеринбург — Алматы — 8 станций (Астана, Караганда, Балхаш, Бурубайтал);

— на трассе А-1 Астана — Петропавловск — 6 станций (Астана, Шортанды, Акколь, Щучинск);

— на трассе А-3 Алматы — Усть-Каменогорск — 3 станции (Конаев, Алматы);

— остальные расположены на дорогах в Шымкенте, Жезказгане, Павлодаре, Костанае и других регионах.

Мощность станций варьируется от 80 до 320 кВт, что позволяет заряжать электромобиль за минимальное время.

Развитие сети ЭЗС способствует популяризации экологически чистого транспорта, снижению углеродного следа и формированию современной дорожной инфраструктуры.

